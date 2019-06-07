Тверская область станет пилотным регионом для тестирования «Государева ока»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ-2019 рассказал, что Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы «Государево око».

Как передаёт РИА Новости, система будет вести мониторинг территории России со спутников в круглосуточном режиме.

«Этим (пилотным. — RT) регионом является Тверская область. Мы на основе Тверской области отработаем контроль за строительством дорог, контроль безопасности инфраструктуры», — уточнил глава госкорпорации.

В январе Рогозин сообщил о предложении «Роскомоса» создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволит отслеживать динамику изменения всех процессов на планете.