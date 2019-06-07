Тверская область станет пилотным регионом для тестирования «Государева ока»
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, система будет вести мониторинг территории России со спутников в круглосуточном режиме.
«Этим (пилотным. — RT) регионом является Тверская область. Мы на основе Тверской области отработаем контроль за строительством дорог, контроль безопасности инфраструктуры», — уточнил глава госкорпорации.
В январе Рогозин сообщил о предложении «Роскомоса» создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволит отслеживать динамику изменения всех процессов на планете.