«Роскосмос» и РАН разработали концепцию по созданию сверхтяжёлой ракеты

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и Российская академия наук разработали концепцию Федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжёлой ракеты.
«Роскосмос» и РАН разработали концепцию по созданию сверхтяжёлой ракеты
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Роскосмосом» совместно с РАН была разработана концепция Федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на 2020—2030 годы», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он сообщил, что в рамках ФЦП запланировано создание не только транспортной инфраструктуры, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлётно-посадочного комплекса, но и средств поддержки пилотируемых миссий.

«Поскольку создание указанных средств, за исключением пилотируемого транспортного корабля, не запланировано в рамках действующих федеральных программ», — пояснил глава «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что Рогозин не исключил, что госкорпорация до конца года направит в правительство на утверждение эскизный проект сверхтяжёлой ракеты.

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