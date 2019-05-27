Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
- @Rogozin
«Молния вам не помеха», — написал Рогозин.
Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g
Ранее начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» ударила молния при старте.
При этом он подчеркнул, что пуск прошёл в штатном режиме.