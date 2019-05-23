Рогозин назвал ориентировочную стоимость создания сверхтяжёлой ракеты
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что стоимость создания ракеты сверхтяжёлого класса оценивается примерно в 750 млрд рублей.
- РИА Новости
«Создание всей системы 700—750 млрд рублей — стоимость ракеты сверхтяжёлого класса», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Рогозин рассказал, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
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