Рогозин назвал ориентировочную стоимость создания сверхтяжёлой ракеты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что стоимость создания ракеты сверхтяжёлого класса оценивается примерно в 750 млрд рублей.

«Создание всей системы 700—750 млрд рублей — стоимость ракеты сверхтяжёлого класса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рогозин рассказал, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.