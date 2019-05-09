Система ГЛОНАСС в 2025 году перейдёт на спутники нового поколения

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Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС полностью перейдёт на спутники нового поколения в 2025 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы государственной корпорации «Роскосмос».

Отмечается, что к этому моменту будут использоваться аппараты нового поколения «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

Как указывает агентство, в настоящий момент орбитальная группировка системы ГЛОНАСС включает 26 спутников, из который 24 относятся к типу «Глонасс-М», а два к «Глонасса-К».

Ранее сообщалось, что Россия собирается до 2034 года вывести на орбиту более 45 навигационных спутников ГЛОНАСС.

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