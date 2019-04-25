СМИ: Рынок промышленных роботов в России вырос на 21% в 2018 году

Рынок промышленных роботов в России увеличился на 21% в 2018 году и составил 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на предварительные данные Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР). Объём рынка робототехнических систем достиг 7,5 млрд рублей.

В настоящее время в эксплуатации находится 5 тыс. роботов. Больше всего их в автомобилестроении. За год рост в этом направлении составил 44%.

Роботы активно внедряются и в машиностроении, металлургии, химической промышленности. Среди наиболее перспективных направлений — пищевая промышленность, перемещение материалов, упаковка, сортировка и размещение.

Как отметила исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская на форуме Industrial Robotics Workshop, прошлый год оказался рекордным по объёмам продаж.

Ранее сообщалось, что НПО «Андроидная техника» совместно с ВНИИ «Сигнал» занимаются разработкой четвероногого робота-собаки для транспортировки грузов.