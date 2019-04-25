Бывший глава разведки России назвал главную угрозу человечеству

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Экологическая катастрофа представляет более серьезную угрозу миру, чем ядерное оружие. Об этом рассказал РИА Новости генерал армии, бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников.

«Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству», — заявил он.

По его словам, в отличие от ситуации вокруг использования ядерного оружия, человечество не принимает достаточных мер для урегулирования экологических проблем и уменьшения риска изменения климата.

«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», — отметил Трубников.

Генерал выразил поддержку решению России осваивать Арктику, но предупредил, что в данном случае требуется деликатный подход, чтобы не нарушить «иммунную систему» региона.

Ранее в Общественной организации «Зелёный патруль» выяснили, что десятки городов России являются экологическими горячими точками по уровню загрязнения атмосферы.

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