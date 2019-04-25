Бывший глава разведки России назвал главную угрозу человечеству

Экологическая катастрофа представляет более серьезную угрозу миру, чем ядерное оружие. Об этом рассказал РИА Новости генерал армии, бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников.

«Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству», — заявил он.

По его словам, в отличие от ситуации вокруг использования ядерного оружия, человечество не принимает достаточных мер для урегулирования экологических проблем и уменьшения риска изменения климата.

«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», — отметил Трубников.

Генерал выразил поддержку решению России осваивать Арктику, но предупредил, что в данном случае требуется деликатный подход, чтобы не нарушить «иммунную систему» региона.

Ранее в Общественной организации «Зелёный патруль» выяснили, что десятки городов России являются экологическими горячими точками по уровню загрязнения атмосферы.