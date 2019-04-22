«Роскосмос» готов помочь SpaceX в расследовании неполадок Dragon 2
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«У Илона Маска достаточно технических средств и сил, чтобы сделать работу над ошибками. В случае обращения за технической консультацией к «Роскосмосу» корпорация готова оказать всестороннее содействие», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки. По словам свидетелей, на космодроме были видны клубы дыма.