Учёные Бостонского университета назвали способ борьбы со слабоумием

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Исследователи Бостонского университета выяснили, что регулярная физическая активность способна сократить риск развития деменции. Соответствующая научная работа опубликована в журнале JAMA.

«Обнаружены многочисленные доказательства того, что регулярная физическая активность может предотвратить снижение когнитивных способностей и деменцию», — утверждается в докладе.

Отмечается, что даже простые прогулки могут замедлить процесс старения мозга, который может привести к слабоумию.

По результатам исследования, каждый час физической активности отдаляет старение мозга более чем на 1 год при условии занятий спортом 150—300 минут в неделю.

Для фиксирования результатов учёные использовали акселерометры и проводили магнитно-резонансную томографию.

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