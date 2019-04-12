Космонавт Борисенко рассказал о своём первом полёте

Герой России Андрей Борисенко в беседе с kp.ru рассказал о своём первом полёте в космос.

«Вообще, ощущения невероятные: понимание того, что ты наконец оторвался от Земли и летишь навстречу звездам. Первые мгновения — то, что называется щенячий восторг. Было ли страшно? Нет, интересно. Да и совершенно некогда бояться — нужно быстро принимать решения», — заявил Борисенко.

По его словам, Землю он увидел только на орбите, и ни один снимок не передаст все краски этой планеты.

Со своей стороны, космонавт Вячеслав Зудов в беседе с newsnn.ru выразил мнение, что «когда находишься в космосе, осознаёшь, насколько Земля хрупкая».

Как отметил Зудов, это незабываемые впечатления, когда с высоты 360 км можно видеть материки, моря, реки, а при отсутствии облачности — ещё и города.

Ранее инструктор по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях ЦПК имени Ю.А. Гагарина Александр Герман рассказал, как космонавтов учат выживать в лесу и решать задачи в условиях аварийной обстановки.