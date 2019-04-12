Космонавт Борисенко рассказал о своём первом полёте

Короткая ссылка
Герой России Андрей Борисенко в беседе с kp.ru рассказал о своём первом полёте в космос.
Космонавт Борисенко рассказал о своём первом полёте
  • РИА Новости

«Вообще, ощущения невероятные: понимание того, что ты наконец оторвался от Земли и летишь навстречу звездам. Первые мгновения — то, что называется щенячий восторг. Было ли страшно? Нет, интересно. Да и совершенно некогда бояться — нужно быстро принимать решения», — заявил Борисенко.

По его словам, Землю он увидел только на орбите, и ни один снимок не передаст все краски этой планеты.

Со своей стороны, космонавт Вячеслав Зудов в беседе с newsnn.ru выразил мнение, что «когда находишься в космосе, осознаёшь, насколько Земля хрупкая».

Как отметил Зудов, это незабываемые впечатления, когда с высоты 360 км можно видеть материки, моря, реки, а при отсутствии облачности — ещё и города.

Ранее инструктор по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях ЦПК имени Ю.А. Гагарина Александр Герман рассказал, как космонавтов учат выживать в лесу и решать задачи в условиях аварийной обстановки.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить