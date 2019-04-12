Рогозин рассказал о планах по созданию ракеты «Союз-5 Light»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что «Роскосмос» совместно с группой S7 намерен создать многоразовую коммерческую ракету-носитель «Союз-5 Light» на базе ракеты «Союз-5».

«Они (группа S7. — RT) нам будут очень полезны с точки зрения создания «Союз-5 Light» - облегченной коммерческой версии ракеты ("Союз-5"), следующего ее этапа (создания). Мы хотим перейти к этапу многоразовости. Сейчас это не сделать, но на следующем этапе это можно сделать вместе с ними. Мне кажется, что там есть почва для работы», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» в беседе с kp.ru рассказал о финансировании работ по созданию новой ракеты «Союз-5».

Отмечалось, что к 2022 году должен появиться и новый пилотируемый корабль. Его название не утверждено. Как пояснил Рогозин, «Федерация» — это название опытно-конструкторских работ.