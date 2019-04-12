Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде

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Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде с саудовским спутником связи Arabsat 6A.

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

В начале марта SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома во Флориде с кораблём Dragon 2, который совершает свой первый испытательный полёт в беспилотном режиме.

Позднее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter отметил успех NASA и поздравил компанию SpaceX с успешным запуском корабля Dragon 2 к Международной космической станции (МКС).

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