Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде
Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.
Liftoff! pic.twitter.com/bwIfABbhIA— SpaceX (@SpaceX) 11 апреля 2019 г.
В начале марта SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома во Флориде с кораблём Dragon 2, который совершает свой первый испытательный полёт в беспилотном режиме.
Позднее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter отметил успех NASA и поздравил компанию SpaceX с успешным запуском корабля Dragon 2 к Международной космической станции (МКС).