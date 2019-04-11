ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
«В рамках перспективной программы полётов ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идёт о закупке у нас корабля «Союз», то есть двух мест в нём, поскольку по закону, командиром корабля «Союз» должен быть гражданин России», — цитирует РИА Новости Крикалева.
Он отметил, что полёт будет возможен не ранее, чем через два года, и сообщил, что «переговоры идут, но пока контрактом оформлен только короткий полёт в этом году».
Ранее государственная комиссия утвердила программу полётов на Международную космическую станцию в 2019 году.
Отмечалось, что первый астронавт из ОАЭ полетит на МКС 25 сентября.