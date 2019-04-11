ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»

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Объединённые Арабские Эмираты намерены купить у «Роскосмоса» космический корабль «Союз». Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам, Герой России Сергей Крикалев.

«В рамках перспективной программы полётов ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идёт о закупке у нас корабля «Союз», то есть двух мест в нём, поскольку по закону, командиром корабля «Союз» должен быть гражданин России», — цитирует РИА Новости Крикалева.

Он отметил, что полёт будет возможен не ранее, чем через два года, и сообщил, что «переговоры идут, но пока контрактом оформлен только короткий полёт в этом году».

Ранее государственная комиссия утвердила программу полётов на Международную космическую станцию в 2019 году.

Отмечалось, что первый астронавт из ОАЭ полетит на МКС 25 сентября.

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