Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» запущена из Гвианского космического центра

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с европейскими аппаратами O3b была запущена из Гвианского космического центра. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Reuters

«Через 9 минут 23 секунд разгонный блок «Фрегат-МТ» отделился от третьей ступени носителя и приступил к выполнению полётного задания», — говорится в сообщении. 4 апреля в 20:03 мск с Гвианского космического центра осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с европейскими аппаратами O3b (миссия #VS22) 🚀



Через 9 мин 23 сек разгонный блок «Фрегат-МТ» отделился от третьей ступени носителя и приступил к выполнению полетного задания pic.twitter.com/YMJjOZCpzr — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г. Ранее с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал корабль «Прогресс МС-11».