Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» запущена из Гвианского космического центра

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Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с европейскими аппаратами O3b была запущена из Гвианского космического центра. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» запущена из Гвианского космического центра
  • Reuters

«Через 9 минут 23 секунд разгонный блок «Фрегат-МТ» отделился от третьей ступени носителя и приступил к выполнению полётного задания», — говорится в сообщении.

Ранее с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал корабль «Прогресс МС-11».

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