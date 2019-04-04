Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» запущена из Гвианского космического центра
- Reuters
«Через 9 минут 23 секунд разгонный блок «Фрегат-МТ» отделился от третьей ступени носителя и приступил к выполнению полётного задания», — говорится в сообщении.
4 апреля в 20:03 мск с Гвианского космического центра осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с европейскими аппаратами O3b (миссия #VS22) 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г.
Через 9 мин 23 сек разгонный блок «Фрегат-МТ» отделился от третьей ступени носителя и приступил к выполнению полетного задания pic.twitter.com/YMJjOZCpzr
Ранее с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал корабль «Прогресс МС-11».