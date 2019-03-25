Рогозин оценил стоимость модернизации «Союза» для полётов к Луне в $400 млн
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По его словам, «Союз» изначально создавался «в старые добрые времена как корабль для освоения Луны», передаёт РИА Новости.
«У него есть потенциал для того, чтобы усилить его тепловую защиту и радиационную. Если это так, а это так, то мы сейчас рассматриваем возможность использования этого корабля для облёта Луны, в том числе и как коммерческий проект», — добавил он.
Как указал Рогозин, предварительная стоимость проекта составляет «порядка $400 млн».
Ранее в NASA заявили, что российские «Союзы» могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны.