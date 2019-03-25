Рогозин оценил стоимость модернизации «Союза» для полётов к Луне в $400 млн

Стоимость модернизации корабля «Союз» для полётов к Луне оценивается в $400 млн. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, «Союз» изначально создавался «в старые добрые времена как корабль для освоения Луны», передаёт РИА Новости.

«У него есть потенциал для того, чтобы усилить его тепловую защиту и радиационную. Если это так, а это так, то мы сейчас рассматриваем возможность использования этого корабля для облёта Луны, в том числе и как коммерческий проект», — добавил он.

Как указал Рогозин, предварительная стоимость проекта составляет «порядка $400 млн».

Ранее в NASA заявили, что российские «Союзы» могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны.