С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega

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Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации Arianespace.

Отмечается, что запуск состоялся в 04:50 по московскому времени.

Vega должна доставить спутник на солнечно-синхронную околоземную орбиту для наблюдения Земли.

Как уточняется, с помощью этого спутника учёные надеются собрать больше информации о состоянии окружающей среды.

Ранее сообщалось, что следующий пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвинее планируется произвести 29 марта.

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