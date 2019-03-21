Источник заявил об отмене владельцем «Морского старта» заказа ракет «Зенит»

Российская компания S7 Space намерена остановить выполнение контракта, который был заключён два года назад, на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», — заявил источник.

Как указывает агентство, информацию о планах компании разорвать соглашение подтвердил и источник в S7 Space.

В начале марта сообщалось, что в России была изготовлена последняя ракета-носитель «Союз-ФГ», на которой используется произведённая на Украине система управления.