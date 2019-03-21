Источник заявил об отмене владельцем «Морского старта» заказа ракет «Зенит»

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Российская компания S7 Space намерена остановить выполнение контракта, который был заключён два года назад, на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», — заявил источник.

Как указывает агентство, информацию о планах компании разорвать соглашение подтвердил и источник в S7 Space.

В начале марта сообщалось, что в России была изготовлена последняя ракета-носитель «Союз-ФГ», на которой используется произведённая на Украине система управления.

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