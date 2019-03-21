Источник заявил об отмене владельцем «Морского старта» заказа ракет «Зенит»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.
«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», — заявил источник.
Как указывает агентство, информацию о планах компании разорвать соглашение подтвердил и источник в S7 Space.
В начале марта сообщалось, что в России была изготовлена последняя ракета-носитель «Союз-ФГ», на которой используется произведённая на Украине система управления.