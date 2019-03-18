Россия признала Македонию под новым названием

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Россия признаёт Македонию под новым названием «Республика Северная Македония», заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Россия признала Македонию под новым названием
  • Reuters

Как отмечается, 19 февраля посольством России в Скопье была получена нота Министерства иностранных дел Македонии «с уведомлением об изменении официального названия» государства.

«Российская Федерация признаёт эту страну под новым наименованием «Республика Северная Македония», — говорится в заявлении дипломатов.

12 февраля в силу вступило Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. 

6 февраля члены НАТО подписали протокол о вступлении в альянс Северной Македонии.

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