Россия признала Македонию под новым названием
- Reuters
Как отмечается, 19 февраля посольством России в Скопье была получена нота Министерства иностранных дел Македонии «с уведомлением об изменении официального названия» государства.
«Российская Федерация признаёт эту страну под новым наименованием «Республика Северная Македония», — говорится в заявлении дипломатов.
12 февраля в силу вступило Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.
6 февраля члены НАТО подписали протокол о вступлении в альянс Северной Македонии.