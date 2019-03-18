Японский зонд «Хаябуса-2» возьмёт новые пробы грунта астероида Рюгу

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Японский космический зонд «Хаябуса-2» возьмёт пробы грунта с внутренней поверхности астероида Рюгу для изучения возможного происхождения Солнечной системы.
Японский зонд «Хаябуса-2» возьмёт новые пробы грунта астероида Рюгу
  • Запуск станции «Хаябуса — 2»
  • Reuters

Как сообщает Associated Press со ссылкой на японское аэрокосмическое агентство JAXA, 5 апреля планируется с помощью взрыва создать воронку в астероиде и собрать образцы грунта с внутренней поверхности, которая не подвержена воздействию солнечных лучей.

Зонд должен будет сбросить на астероид специальное оборудование со взрывчатыми веществами и оставить камеру для фиксации результата эксперимента.

Ожидается, что данный опыт позволит японским учёным проследить историю возникновения астероида.

В конце февраля «Хаябуса-2» приземлился на поверхности отдалённого от Земли астероида Рюгу.

Станция была запущена в декабре 2014 года. В конце июня 2018 года зонд вышел на орбиту Рюгу.

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