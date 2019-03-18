Японский зонд «Хаябуса-2» возьмёт новые пробы грунта астероида Рюгу
- Запуск станции «Хаябуса — 2»
- Reuters
Как сообщает Associated Press со ссылкой на японское аэрокосмическое агентство JAXA, 5 апреля планируется с помощью взрыва создать воронку в астероиде и собрать образцы грунта с внутренней поверхности, которая не подвержена воздействию солнечных лучей.
Зонд должен будет сбросить на астероид специальное оборудование со взрывчатыми веществами и оставить камеру для фиксации результата эксперимента.
Ожидается, что данный опыт позволит японским учёным проследить историю возникновения астероида.
В конце февраля «Хаябуса-2» приземлился на поверхности отдалённого от Земли астероида Рюгу.
Станция была запущена в декабре 2014 года. В конце июня 2018 года зонд вышел на орбиту Рюгу.