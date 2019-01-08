Астроном рассказал о зрелищных космических явлениях в 2019 году

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Астроном Леонид Барунишвили в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о некоторых зрелищных космических явлениях, которые жители различных регионов мира смогут наблюдать в 2019 году.

По словам специалиста, 21 января состоится лунное затмение, во время которого спутник Земли окрасится в багряно-красный цвет.

«Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет», — сказал он.

При этом Барунишвили отметил, что наблюдать это явление смогут жители США, Западной Европы и Африки.

А жители Центральной России, в том числе и москвичи, летом будут иметь возможность наблюдать кольца Сатурна и его крупнейший спутник — Титан.

Ранее стало известно, что в январе в небе столицы будут видны метеорный поток Квадрантиды и лунное затмение.

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