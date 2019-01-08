Астроном рассказал о зрелищных космических явлениях в 2019 году
По словам специалиста, 21 января состоится лунное затмение, во время которого спутник Земли окрасится в багряно-красный цвет.
«Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет», — сказал он.
При этом Барунишвили отметил, что наблюдать это явление смогут жители США, Западной Европы и Африки.
А жители Центральной России, в том числе и москвичи, летом будут иметь возможность наблюдать кольца Сатурна и его крупнейший спутник — Титан.
Ранее стало известно, что в январе в небе столицы будут видны метеорный поток Квадрантиды и лунное затмение.