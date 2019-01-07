Мэй возглавит комитет по подготовке к брекситу без сделки с ЕС
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя премьера.
«Намерение состоит в систематизации контроля за реализацией планов упорядоченного выхода из ЕС», — пояснил он.
Отмечается, что комитет позволит обеспечивать необходимые контакты с Брюсселем и властями стран ЕС при выходе страны без соглашения с союзом.
Ранее глава Европарламента Антонио Таяни заявил о невозможности изменить соглашение по брекситу.
Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Великобритании на фоне брексита.