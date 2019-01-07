Мэй возглавит комитет по подготовке к брекситу без сделки с ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитет кабинета министров, который займётся подготовкой к выходу страны из Европейского союза без сделки с объединением.
Мэй возглавит комитет по подготовке к брекситу без сделки с ЕС
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя премьера.

«Намерение состоит в систематизации контроля за реализацией планов упорядоченного выхода из ЕС», — пояснил он.

Отмечается, что комитет позволит обеспечивать необходимые контакты с Брюсселем и властями стран ЕС при выходе страны без соглашения с союзом.

Ранее глава Европарламента Антонио Таяни заявил о невозможности изменить соглашение по брекситу.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Великобритании на фоне брексита.

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