Российские специалисты обнаружили 700 новых объектов в космосе в 2018 году

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Российские средства контроля космического пространства ВКС зафиксировали 700 новых объектов на околоземной орбите. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Российские специалисты обнаружили 700 новых объектов в космосе в 2018 году
  • ©pixabay.com

«В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 700 космических объектов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что они также осуществили контроль за выводом на орбиты более 400 космических аппаратов и проконтролировали сход с орбит 300 космических объектов.

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщили, что около 70% российских космических аппаратов управляются Космическими войсками.

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