Маск назвал планируемые сроки первого запуска Dragon-2
Об этом Маск написал в своём Twitter.
«Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого Dragon», — рассказал он.
About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E— Elon Musk (@elonmusk) 5 января 2019 г.
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В ноябре военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил проведение в США пробного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.