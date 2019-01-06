Маск назвал планируемые сроки первого запуска Dragon-2

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Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 планируется примерно через месяц.

Об этом Маск написал в своём Twitter.

«Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого Dragon», — рассказал он.

Ранее Маск отметил «поразительный прогресс» Китая в развитии космической отрасли.

В ноябре военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил проведение в США пробного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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