Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»

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Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей».
Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»
  • @rogozin
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Соответствующая информация опубликована на странице главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter.

«Подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс «Енисей»)», — написал он.

Как отмечается, разработчиками являются РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», Центр имени Хруничева — в части создания третьей ступени.

В начале ноября 2018 года Рогозин заявил, что Россия намерена изучать Луну с помощью роботов-аватаров. 

В декабре стало известно, что полномасштабную базу России на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами.

Также астроном Николай Лагин прокомментировал в беседе с ФАН слова вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости освоения Луны всем мировым сообществом.

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