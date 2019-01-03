Рогозин поздравил коллег из Китая с успешной посадкой аппарата на Луне

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил китайских коллег с успешной посадкой автоматического аппарата на обратную сторону Луны.
Рогозин поздравил коллег из Китая с успешной посадкой аппарата на Луне
  • © Jin Liwang/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«От имени госкорпорации «Роскосмос» и от себя лично хочу поздравить вас и весь коллектив КНКА с успешным началом реализации миссии «Чанъэ-4» — первой в истории человечества мягкой посадкой на обратной стороне Луны», — говорится в поздравлении Рогозина.

Он отметил, что Россия и Китай плодотворно сотрудничают в области космической деятельности.

«Уверен, что в будущем нас ждёт ещё много возможностей для эффективного взаимодействия на благо наших стран», — добавил глава «Роскосмоса».

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат, запущенный в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года, успешно сел на обратной стороне Луны.

Посадочный модуль и луноход сели в кратере фон Карман. 

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