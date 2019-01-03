Источник: «Союзы» совершат рекордно длительные полёты к МКС в 2019 году

Корабли «Союз» в 2019 году совершат рекордно длительные полёты к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Союз МС-12» запускается 1 марта и садится 3 октября с длительностью полёта 216 суток, «Союз МС-13» запускается 6 июля и садится 6 февраля 2020 года с длительностью 215 суток», — заявил собеседник агентства.

По его словам, самый длительный до настоящего времени полёт корабля «Союз» к МКС состоялся в 2006-2007 годах и длился 215 суток.

Ранее СМИ передавали, что в первом квартале 2019 года запланировано два старта российских ракет-носителей «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Куру во Французской Гвиане.