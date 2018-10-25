Под Каиром найден зал торжеств Рамзеса II

Археологи обнаружили в пригороде Каира, эль-Матарии, торжественный зал времён правления фараона Древнего Египта Рамзеса II.

Об этом сообщает Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook.

По словам главы археологической миссии Мамдуха ад-Дамати, зал хорошо сохранился и является уникальной находкой.

Он использовался самим Рамзесом II и его наследниками для особых церемоний. На месте раскопок обнаружили также кирпичную стену, глиняные сосуды и каменные таблички с иероглифами.

В прошлом году археологи из Египта и Германии нашли древнюю восьмиметровую статую Рамзеса II в восточной части Каира.