Под Каиром найден зал торжеств Рамзеса II
- globallookpress.com
Об этом сообщает Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook.
По словам главы археологической миссии Мамдуха ад-Дамати, зал хорошо сохранился и является уникальной находкой.
Он использовался самим Рамзесом II и его наследниками для особых церемоний. На месте раскопок обнаружили также кирпичную стену, глиняные сосуды и каменные таблички с иероглифами.
В прошлом году археологи из Египта и Германии нашли древнюю восьмиметровую статую Рамзеса II в восточной части Каира.