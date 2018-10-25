Первый пуск ракеты «Ангара-А5В» может состояться в 2027 году

Первый лётный образец ракеты-носителя тяжёлого класса повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В» с водородным разгонным блоком может быть изготовлен к концу 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Отмечается, что в середине 2027 года может быть проведён первый запуск.

«Если госкорпорация «Роскосмос» согласится с нашими предложениями и существующий график финансирования не будет скорректирован, полагаю, что первый лётный экземпляр тяжёлой «Ангары-А5В» сможем построить к концу 2026 года, а в середине 2027 года — выйти на первый запуск», — приводят в пресс-службе слова генерального конструктора КБ «Салют» (входит в Космический центр имени Хруничева) Сергея Кузнецова.

В начале августа сообщалось, что на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара».