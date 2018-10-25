В США обвинили Россию в размещении боевых лазеров в космосе
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Об этом сообщает Daily Mail.
Она отметила, что эта лазерная система способна отключить американские спутники.
«Для США эти события — ещё одно доказательство того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике», — заявила Поблет, выступая в ООН.
Кроме того, по её словам, США обеспокоены «необычной активностью» России в космосе.
В августе Поблет заявила, что в США считают «ненормальным» поведение спутника-инспектора, запущенного Россией в октябре 2017 года.