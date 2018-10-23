Тематические экскурсии запустят 25 октября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Тематические экскурсии планируют запустить 25 октября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве, сообщает m24.

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Они посвящены планетам Солнечной системы. Посетители узнают о достижениях отечественной космонавтики и перспективных проектах освоения космоса. Например, им представят макет спускаемого аппарата автоматической станции «Венера-9». Кроме того, на постоянной основе проводятся обзорные экскурсии по основной экспозиции. Центр открылся 13 апреля 2018 года в отреставрированном павильоне № 34 «Космос». Ранее «Новый Севастополь» сообщал о вечерних экскурсиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».