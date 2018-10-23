Тематические экскурсии запустят 25 октября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
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Они посвящены планетам Солнечной системы.
Посетители узнают о достижениях отечественной космонавтики и перспективных проектах освоения космоса. Например, им представят макет спускаемого аппарата автоматической станции «Венера-9».
Кроме того, на постоянной основе проводятся обзорные экскурсии по основной экспозиции.
Центр открылся 13 апреля 2018 года в отреставрированном павильоне № 34 «Космос».
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о вечерних экскурсиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».