Тематические экскурсии запустят 25 октября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

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Тематические экскурсии планируют запустить 25 октября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве, сообщает m24.
Тематические экскурсии запустят 25 октября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
  • ©vdnh.ru

Они посвящены планетам Солнечной системы.

Посетители узнают о достижениях отечественной космонавтики и перспективных проектах освоения космоса. Например, им представят макет спускаемого аппарата автоматической станции «Венера-9».

Кроме того, на постоянной основе проводятся обзорные экскурсии по основной экспозиции.

Центр открылся 13 апреля 2018 года в отреставрированном павильоне № 34 «Космос».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о вечерних экскурсиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

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