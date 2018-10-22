В Москве 24 октября можно будет увидеть «жизнерадостную» Луну

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В Московском планетарии сообщили, что в Москве вечером 24 октября можно будет увидеть «жизнерадостную» («охотничью») Луну.
В Москве 24 октября можно будет увидеть «жизнерадостную» Луну
  • ©Агенство городских новостей "Москва"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Восход полной Луны может быть красивейшим небесным зрелищем, а у полнолуния может быть несколько имён. 24 октября в 19:48 мск произойдёт второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть «жизнерадостным», или «охотничьим», — говорится в сообщении.

24 сентября, как сообщало m24, москвичи могли увидеть «жатвенное» полнолуние.

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