В Москве 24 октября можно будет увидеть «жизнерадостную» Луну
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
«Восход полной Луны может быть красивейшим небесным зрелищем, а у полнолуния может быть несколько имён. 24 октября в 19:48 мск произойдёт второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть «жизнерадостным», или «охотничьим», — говорится в сообщении.
24 сентября, как сообщало m24, москвичи могли увидеть «жатвенное» полнолуние.