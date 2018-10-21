Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура

Японский учёный, лауреат Нобелевской премии 2008 года по химии Осаму Симомура умер в возрасте 90 лет в городе Нагасаки.

Reuters

Об этом сообщает агентство «Киодо». Как отметили в Университете Нагасаки, Симомура скончался 19 октября. Учёный получил известность после того, как открыл «зелёный флуоресцентный белок», выделенный из светящейся медузы Aequorea victoria.