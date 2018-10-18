В ходе работ по прокладке инженерных коммуникаций в Москве нашли фундамент ночлежки XIX века
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Кроме того, обнаружена часть подвала здания с фрагментом калориферной печи.
Это произошло в районе Гончарной набережной.
«Двухэтажная постройка, которая была снесена в середине прошлого столетия, входила в комплекс ночлежных домов купца и мецената Константина Морозова», — отмечается в сообщении.
До 1903 года этот ночлежный дом был первым и единственным в столице.
Как рассказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, после тщательного изучения части дома будут законсервированы, а предметы быта и фрагменты изразцов — переданы в столичные музеи. Об этом сообщает m24.
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