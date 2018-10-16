Оператор пусков ракет «Рокот» приостановил свою деятельность

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Оператор пусков ракет лёгкого класса «Рокот» на международном рынке приостановил свою деятельность.
Оператор пусков ракет «Рокот» приостановил свою деятельность
  • © Пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева

Об этом сообщается на сайте совместной российско-европейской компании «Еврокот».

«В настоящее время деятельность компании остановлена до дальнейших уведомлений. Таким образом, «Еврокот» не может принимать заявки на запуски, запросы на трудоустройство или стажировки», — говорится в сообщении.

В конце августа стало известно, что Центр Хруничева ведёт разработку лёгкой ракеты-носителя «Рокот-2» с российской системой управления.

25 апреля ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.

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