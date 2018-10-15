Космонавт Прокопьев на МКС ответил на вопросы читателей Sputnik

Космонавт Сергей Прокопьев в ходе телемоста Москва — МКС ответил на вопросы интернет-пользователей, подписанных на аккаунты Sputnik в социальных сетях.

Телемост состоялся 14 октября в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Вопросы отбирались из постов, размещённых с 28 сентября в интернет-аккаунтах мультимедийного новостного агентства и радио Sputnik. Конкурс проводился на 17 языках среди 50 млн читателей и слушателей из Турции, Бразилии, Ирана, Чехии, Сербии, Китая, Франции, Италии, Польши, Германии, государств арабского мира, испано- и англоязычных стран.

Российский космонавт рассказал, о чём думал при взлёте с космодрома Байконкур, сколько времени ему понадобилось, чтобы научиться пить и есть в невесомости, какие изменения происходят в иммунной системе человека при длительном пребывании на околоземной орбите.