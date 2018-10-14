Хокинг перед смертью предупредил об опасности появления «суперчеловека»

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Британский физик Стивен Хокинг в своём последнем труде выразил опасение в связи с развитием генной инженерии и возможным появлением «нового вида суперчеловека», который, по мнению учёного, будет в состоянии уничтожить остальное человечество.
Хокинг перед смертью предупредил об опасности появления «суперчеловека»
  • Reuters

Об этом пишет The Sunday Times.

По данным издания, перед смертью Хокинг создал сборник статей и эссе под названием «Большие вопросы», который будет опубликован в ближайшее время.

В одном из материалов учёный отметил, что некоторые люди «не смогут побороть искушение, чтобы улучшить свои качества, в том числе память, иммунитет и увеличить продолжительность жизни».

По его словам, остальные люди, «сформировав низшую касту», со временем вымрут.

В марте в британском Кембридже простились с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.

Учёный скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

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