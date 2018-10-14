На аукционе в Монако продан папирус Книги мертвых за €1,35 млн

На аукционе в Монте-Карло был продан папирус с вариантом текста древнеегипетской Книги мертвых. Лот ушёл с молотка за €1,35 млн.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на аукционный дом Hоtel des Ventes de Monte-Carlo.

Отмечается, что длина свитка составляет 17 метров. Книга состоит из 192 глав.

Книга представляет собой сборник религиозных текстов, который помещали в гробницу с целью помочь умершему преодолеть испытания, ожидавшие его, согласно верованиям, в потустороннем мире.

Свиток датируется временами правления фараона Псамметиха II (с 595 по 589 год до нашей эры).

В августе стало известно, что посмертная маска Иосифа Сталина и слепки кистей его рук были проданы на аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании за £13,5 тыс. ($17,3 тыс.).