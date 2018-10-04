«Союз МС-08» с тремя космонавтами на борту вернулся на Землю

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Спускаемая капсула корабля «Союз МС-08» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлилась в казахстанской степи.
«Союз МС-08» с тремя космонавтами на борту вернулся на Землю
  • © NASA

На Землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Ранее сообщалось, что космонавтов планируют встретить оренбургской дыней.

RT ведёт прямую трансляцию посадки корабля «Союз МС-08».

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