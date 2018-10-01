Глава NASA уверен в лидерстве США в космосе

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Соединённые Штаты продолжат лидировать в космосе, чтобы изменить мир, заявил глава ведомства Джим Брайденстайн по случаю годовщины формального учреждения агентства.
Глава NASA уверен в лидерстве США в космосе
  • © artemjew.ru

«1 октября мы отмечаем 60-й день рождения NASA. Наше великое агентство изменило мир к лучшему», — сказал он.

Брайденстайн отметил, что за последние шесть десятилетий США преподнесли миру несколько амбициозных миссий в науке, авиации и исследовании космоса.

«Америка продолжит лидировать в космосе. Мы достигнем новых вех, которые изменят мир. Мы будем вдохновлять новое поколение, которое будет полагаться на наше наследие», — добавил он.

Обращение Брайденстайна опубликовано на странице NASA в Twitter.

Ранее Брайденстайн заявил, что без космических сил США могут быть «поставлены на колени».

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