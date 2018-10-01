Глава NASA уверен в лидерстве США в космосе

Соединённые Штаты продолжат лидировать в космосе, чтобы изменить мир, заявил глава ведомства Джим Брайденстайн по случаю годовщины формального учреждения агентства.

«1 октября мы отмечаем 60-й день рождения NASA. Наше великое агентство изменило мир к лучшему», — сказал он.

“Over six incredible decades, we’ve bought the world an amazing number of bold missions in science, aviation and human exploration,” says @JimBridenstine. Watch his message to our workforce about their contributions to our #NASA60th accomplishments: https://t.co/34jV9W8hY4. pic.twitter.com/F885GS4ZVG — NASA (@NASA) 1 октября 2018 г.

Брайденстайн отметил, что за последние шесть десятилетий США преподнесли миру несколько амбициозных миссий в науке, авиации и исследовании космоса.

«Америка продолжит лидировать в космосе. Мы достигнем новых вех, которые изменят мир. Мы будем вдохновлять новое поколение, которое будет полагаться на наше наследие», — добавил он.

Обращение Брайденстайна опубликовано на странице NASA в Twitter.

Ранее Брайденстайн заявил, что без космических сил США могут быть «поставлены на колени».