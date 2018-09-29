Первый космонавт из ОАЭ проведёт День космонавтики на орбите

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Первый космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов отправится на Международную космическую станцию (МКС) с 11-дневной миссией, где встретит День космонавтики в условиях орбитального полёта.

Об этом сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на манифест запусков по программе МКС.

Космонавт от ОАЭ отправится на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС-12». Вылет назначен на 5 апреля, возвращение — на 16 апреля.

Первым космонавтом станет либо Султан аль-Нияди, либо Газаа аль-Мансури. Оба они прошли многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полёту в Звёздном городке. На данный момент решается, кто из них войдёт в основной экипаж, а кто в дублирующий.

Стартовать эмиратскому космонавту предстоит с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а возвращаться — космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом.

В августе этого года представители государственной корпорации «Роскосмос» с коллегами, в том числе из стран Персидского залива, обсудили возможность полёта космонавта из ближневосточного государства на МКС.

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