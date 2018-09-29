Первый космонавт из ОАЭ проведёт День космонавтики на орбите
Об этом сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на манифест запусков по программе МКС.
Космонавт от ОАЭ отправится на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС-12». Вылет назначен на 5 апреля, возвращение — на 16 апреля.
Первым космонавтом станет либо Султан аль-Нияди, либо Газаа аль-Мансури. Оба они прошли многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полёту в Звёздном городке. На данный момент решается, кто из них войдёт в основной экипаж, а кто в дублирующий.
Стартовать эмиратскому космонавту предстоит с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а возвращаться — космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом.
В августе этого года представители государственной корпорации «Роскосмос» с коллегами, в том числе из стран Персидского залива, обсудили возможность полёта космонавта из ближневосточного государства на МКС.