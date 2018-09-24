«Жатвенное» полнолуние можно будет увидеть 25 сентября в Москве

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Так называемое жатвенное полнолуние можно будет увидеть утром 25 сентября в Москве, сообщает m24.
«Жатвенное» полнолуние можно будет увидеть 25 сентября в Москве
  • © Московский Планетарий
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Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, Луна взойдёт в 05:55.

Это будет десятое полнолуние в 2018 году.

«Жатвенным» называют полнолуние, наступающее в районе дня осеннего равноденствия.

В это время фермеры могут заниматься сбором урожая и ночью при свете полной луны, передают «Аргументы неделi».

Ранее старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал о сезоне затмений.

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