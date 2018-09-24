«Жатвенное» полнолуние можно будет увидеть 25 сентября в Москве
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Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, Луна взойдёт в 05:55.
Это будет десятое полнолуние в 2018 году.
«Жатвенным» называют полнолуние, наступающее в районе дня осеннего равноденствия.
В это время фермеры могут заниматься сбором урожая и ночью при свете полной луны, передают «Аргументы неделi».
Ранее старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал о сезоне затмений.