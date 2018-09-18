Астронавт NASA рассказала о музыкальном вечере на МКС

Экипаж Международной космической станции устроил музыкальный вечер, рассказала во время видеомоста со школьниками из Вашингтона астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.

По её словам, музыка является важной частью существования экипажа МКС, передаёт РИА Новости.

«В российском сегменте есть музыкальные инструменты, и в минувшую субботу мы все вместе повеселились, играя на гитаре, слушали магнитофон и пели песни, все вместе, в том числе русские (космонавты. — RT). Мы все как одна большая семья тут, и мы любим собираться вместе по вечерам в пятницу и субботу», — сказала она.

Астронавт рассказала, что на борту станции есть две гитары, электрическое пианино, магнитофон.

«Экипаж потрясающий — оба российских космонавта Олег ( Артемьев. — RT) и Сергей (Прокопьев. — RT), наши американские астронавты Рикки (Арнольд) и Дрю (Фойстел), немецкий астронавт Алекс Герст, — просто фантастическая команда, буду скучать по общению с этими людьми», — добавила она.

Космонавт Олег Артемьев ранее сообщил, что на МКС россияне меняют у американцев творог на консервы с крабами.