Астронавт NASA рассказала о музыкальном вечере на МКС

Короткая ссылка
Экипаж Международной космической станции устроил музыкальный вечер, рассказала во время видеомоста со школьниками из Вашингтона астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.
Астронавт NASA рассказала о музыкальном вечере на МКС
  • © artemjew.ru

По её словам, музыка является важной частью существования экипажа МКС, передаёт РИА Новости.

«В российском сегменте есть музыкальные инструменты, и в минувшую субботу мы все вместе повеселились, играя на гитаре, слушали магнитофон и пели песни, все вместе, в том числе русские (космонавты. — RT). Мы все как одна большая семья тут, и мы любим собираться вместе по вечерам в пятницу и субботу», — сказала она.

Астронавт рассказала, что на борту станции есть две гитары, электрическое пианино, магнитофон.

«Экипаж потрясающий — оба российских космонавта Олег ( Артемьев. — RT) и Сергей (Прокопьев. — RT), наши американские астронавты Рикки (Арнольд) и Дрю (Фойстел), немецкий астронавт Алекс Герст, — просто фантастическая команда, буду скучать по общению с этими людьми», — добавила она.

Космонавт Олег Артемьев ранее сообщил, что на МКС россияне меняют у американцев творог на консервы с крабами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить