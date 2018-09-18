В SpaceX назвали имя первого в мире пассажира рейса вокруг Луны 

Первым в мире частным пассажиром рейса вокруг Луны станет японский миллиардер Юсаку Маэзава. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на заявление SpaceX.

Отмечается, что 42-летний предприниматель прибыл на мероприятие, проходившее в штаб-квартире SpaceX, расположенной вблизи Лос-Анджелеса.

Он рассказал, что полёт в космос является «мечтой всей его жизни». По его словам, «мысли о таком путешествии заставляют его сердце биться».

Как рассказал основатель SpaceX Илон Маск, Маэзава полетит на Луну с помощью ракеты-носителя BFR, которая пока находится в разработке.

SpaceX says Japanese billionaire Yusaku Maezawa will be first private passenger on a solo rocket trip around the moon. https://t.co/hI4IPMXGeI — The Associated Press (@AP) 18 сентября 2018 г.

Ранее SpaceX анонсировала первый в мире частный пассажирский рейс вокруг Луны.