Индикатором невесомости экипажа «Союз МС-10» станет плюшевая такса

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Индикатором невесомости экипажа космического корабля «Союз МС-10» станет плюшевая такса. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командир корабля Алексей Овчинин.
Индикатором невесомости экипажа «Союз МС-10» станет плюшевая такса
  • © ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»

«В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса», — сказал он.

Благодаря индикатору космонавты в корабле могут понять, когда наступает невесомость.

Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле «Союз МС-10».

Ранее российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что на МКС россияне меняют у американцев творог на консервы с крабами.

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