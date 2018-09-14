Индикатором невесомости экипажа «Союз МС-10» станет плюшевая такса

Индикатором невесомости экипажа космического корабля «Союз МС-10» станет плюшевая такса. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командир корабля Алексей Овчинин.

«В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса», — сказал он.

Благодаря индикатору космонавты в корабле могут понять, когда наступает невесомость.

Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле «Союз МС-10».

Ранее российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что на МКС россияне меняют у американцев творог на консервы с крабами.