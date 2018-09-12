Эксперт прокомментировал сообщения о необходимости освоения Луны всем мировым сообществом
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«Это будет полигон, на котором человечество отработает сначала технологию постановки орбитальной станции, а затем и лунного поселения со всеми вытекающими отсюда проблемами, которые необходимо решать», — сказал эксперт.
Он назвал естественный спутник Земли «трамплином к звёздам».
Как полагает эксперт, Луна также позволит проводить научные исследования в области планетологии, космической биологии и астрономии.
Лагин также отметил, что в настоящее время бюджет отдельной страны не сможет справиться с реализацией столь сложных и дорогостоящих проектов.
«К тому же кооперация предполагает использование интеллектуального труда многих специалистов из разных секторов науки. Объединение не только сократит бремя расходов, но и облегчит решение некоторых актуальных проблем», — добавил он.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН оценил заявление директора NASA Джима Брайденстайна о том, что США ищут альтернативу российскому двигателю РД-180, который используется на первой ступени ракет Atlas V.