Эксперт прокомментировал сообщения о необходимости освоения Луны всем мировым сообществом

Астроном Николай Лагин в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости освоения Луны всем мировым сообществом.

«Это будет полигон, на котором человечество отработает сначала технологию постановки орбитальной станции, а затем и лунного поселения со всеми вытекающими отсюда проблемами, которые необходимо решать», — сказал эксперт.

Он назвал естественный спутник Земли «трамплином к звёздам».

Как полагает эксперт, Луна также позволит проводить научные исследования в области планетологии, космической биологии и астрономии.

Лагин также отметил, что в настоящее время бюджет отдельной страны не сможет справиться с реализацией столь сложных и дорогостоящих проектов.

«К тому же кооперация предполагает использование интеллектуального труда многих специалистов из разных секторов науки. Объединение не только сократит бремя расходов, но и облегчит решение некоторых актуальных проблем», — добавил он.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН оценил заявление директора NASA Джима Брайденстайна о том, что США ищут альтернативу российскому двигателю РД-180, который используется на первой ступени ракет Atlas V.