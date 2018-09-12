Люксембург намерен запустить собственное космическое агентство

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Люксембург создаёт собственное космическое агентство, сообщил газете Financial Times вице-премьер страны Этьен Шнайдер.
Люксембург намерен запустить собственное космическое агентство
  • ©Rodrigo Reyes Marin/AFLO
  • globallookpress.com

По его словам, фонд в размере €100 млн будет инвестировать в стартапы в сфере космических технологий.

Шнайдер пояснил, что, в отличие от NASA, люксембургское космическое агентство не будет запускать ракеты, а сконцентрируется на «бизнес-активности в космосе».

Планируется, что официально о создании агентства объявят в среду, 12 сентября.

Как отмечает издание, Люксембург имеет развитую космическую индустрию. В частности, он создал SES — один из крупнейших спутниковых операторов в мире. 

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