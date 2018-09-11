МИД: Россия ждёт от США предложений по правовому регулированию движения в космосе

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Замглавы МИД России Сергей Рябков на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике заявил, что Москва ждёт от Вашингтона предложений по организации международно-правового управления движением в космосе.
МИД: Россия ждёт от США предложений по правовому регулированию движения в космосе
  • РИА Новости

«С учётом того, что США в своих недавно утвержденных политических, доктринальных документах предложили другим государствам встроить свои интересы в создаваемую США национальную структуру управления движения в космосе, мы могли бы рассчитывать, что США, тем не менее, поделятся своим видением подлинно международного регулирования управления движения в космосе», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, Россия в настоящий момент «активно прорабатывает идеи потенциального регулирования, которое исключало бы возникновение конфликтов в космическом пространстве».

Кроме этого, замминистра подчеркнул, что российская сторона выступает «за всестороннее изучение факторов, ставящих под угрозу безопасность в космосе».

 «Совместно осмыслить новое эффективное международное регулирование в космическом пространстве ещё не поздно, Россия готова к такой предметной работе», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что представитель США примет участие в первой конференции ООН по космическому праву

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