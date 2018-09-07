В Сочи началась экспедиция по изучению черноморских дельфинов

В Сочи началась экспедиция Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, посвящённая изучению черноморских дельфинов. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу «Роснефти».

Из-за отсутствия достаточного финансирования учёные не проводили подобных исследований с 1980-х годов.

В Чёрном море обитают белобочка, или обыкновенный дельфин, черноморская афалина и азовка. Точной информации об их численности нет. Все три вида входят в красный список Международного союза охраны природы. Черноморская афалина и азовка также представлены в Красной книге России.

Главная задача экспедиции — получение актуальных данных об особенностях распределения, уровне загрязняющих веществ, состоянии здоровья дельфинов.

Ранее m24 сообщало, что в «Москвариуме» родился дельфин-афалина.