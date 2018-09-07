В Сочи началась экспедиция по изучению черноморских дельфинов

Короткая ссылка
В Сочи началась экспедиция Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, посвящённая изучению черноморских дельфинов. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу «Роснефти».
В Сочи началась экспедиция по изучению черноморских дельфинов
  • © pixabay.com

Из-за отсутствия достаточного финансирования учёные не проводили подобных исследований с 1980-х годов.

В Чёрном море обитают белобочка, или обыкновенный дельфин, черноморская афалина и азовка. Точной информации об их численности нет. Все три вида входят в красный список Международного союза охраны природы. Черноморская афалина и азовка также представлены в Красной книге России.

Главная задача экспедиции — получение актуальных данных об особенностях распределения, уровне загрязняющих веществ, состоянии здоровья дельфинов.

Ранее m24 сообщало, что в «Москвариуме» родился дельфин-афалина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить