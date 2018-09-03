Рогозин заявил о готовности России поставлять ракетные двигатели в Китай
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Если мы их поставляем в США, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю? Конечно, да, именно как готовое изделие, с необходимой серийностью», — отметил он.
При этом Рогозин указал на необходимость заключения различных договоров на уровне правительств для защиты интеллектуальной собственности.
Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур.