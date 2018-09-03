Рогозин заявил о готовности России поставлять ракетные двигатели в Китай

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона готова поставлять ракетные двигатели в Китай.
Рогозин заявил о готовности России поставлять ракетные двигатели в Китай
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы их поставляем в США, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю? Конечно, да, именно как готовое изделие, с необходимой серийностью», — отметил он.

При этом Рогозин указал на необходимость заключения различных договоров на уровне правительств для защиты интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур.

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