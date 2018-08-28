В Крыму при раскопках нашли античную мраморную статую
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«Голова, ступни и руки не сохранились. Статуя найдена в слое разрушения построек римского времени (I—III вв. нашей эры). Это первая подобная находка в Мирмекии за все годы исследования», — заявил начальник Мирмекийской археологической экспедиции Александр Бутягин.
Он уточнил, что статуя, как и все другие предметы музейного значения, будет передана в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Как ожидается, после реставрации и изучения статуя станет доступна для осмотра.
Мирмекий — античный город, который основали ионийские греки в середине VI века до н.э. на берегу Керченского пролива и который входил в состав Боспорского царства. В настоящее время это объект культурного наследия федерального значения.
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