В Крыму при раскопках нашли античную мраморную статую

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При раскопках античного Мирмекия в Крыму нашли мраморную статую мужчины, сообщает «Юга.ру».
В Крыму при раскопках нашли античную мраморную статую
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«Голова, ступни и руки не сохранились. Статуя найдена в слое разрушения построек римского времени (I—III вв. нашей эры). Это первая подобная находка в Мирмекии за все годы исследования», — заявил начальник Мирмекийской археологической экспедиции Александр Бутягин.

Он уточнил, что статуя, как и все другие предметы музейного значения, будет передана в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Как ожидается, после реставрации и изучения статуя станет доступна для осмотра.

Мирмекий — античный город, который основали ионийские греки в середине VI века до н.э. на берегу Керченского пролива и который входил в состав Боспорского царства. В настоящее время это объект культурного наследия федерального значения.

Ранее археологи нашли эллинистическую подвеску в ходе раскопок на территории городища Мангуп.

Также телеканал «360» сообщал, что клад, найденный у села Большие Дворы в Московской области, передали в Государственный исторический музей.

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